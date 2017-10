Ataque en Munich dejó a seis personas heridas de gravedad

Al menos seis personas resultaron heridas en la ciudad alemana de Múnich, Berlín, luego de ser atacadas con un cuchillo por un hombre que tras la agresión se dio a la fuga, según informaron fuerzas de seguridad y bomberos.

En sucesivos mensajes, la policía llamó a la población a permanecer en sus casas y evitar tanto la zona en torno a la Rosenheimer Platz, como la estación de trenes del este y el parque Ostpark. Además iniciaron un completa busqueda del sospechoso con todos los policías locales.

We are searching for the offender with all police officers available. Until now we know nothing about the motivation. #Rosenheimerplatz

