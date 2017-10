El toma y dame entre Lacava y Ameliach ¡Imperdible!

“En la unión está la fuerza”, aseguró el nuevo gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, respaldó su disposición de trabajar con el diputado opositor Carlos Lozano, quien impulsó jornadas para el restablecimiento de vías públicas en la entidad.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

“Así es, Carlos, en la unión está la fuerza. Carabobo nos necesita a todos ¡pa'encima! No descansaremos hasta tener todas nuestras vías ‘pepitas’”, escribió a través de su cuenta en Twitter Lacava en apoyo al opositor carabobeño Lozano. Tribunal ordena a Trump permitir el aborto de una menor inmigrante

Así es Carlos en la unión está la fuerza. Carabobo nos necesita a todos!!!Pa'encima.No descansaremos hasta tener todas nuestras vías pepitas pic.twitter.com/63eeVmKl0g — Rafael Lacava (@rafaellacava10) October 20, 2017

Sin embargo, esto no fue precisamente del agrado del ex gobernador “chavista” Francisco Ameliach ya que enseguida rechazó que Lacava aplauda al opositor, a quien acusó de dirigir manifestaciones violentas en el estado durante la ola de protestas contra el régimen.

Este señor dirigió la violencia en la Autopista del Este donde hirieron a varios policías y se causó inmenso daño a los servicios públicos https://t.co/lsqkGcgexx — Francisco Ameliach (@AmeliachPSUV) October 20, 2017

Ameliach le lanzo su “bombita” llena de resentimiento y odio: “Los chavistas no se unen con quienes agreden al pueblo”, al parecer aun el ex gobernador no supera que Maduro no lo eligiera como candidato del partido “rojito”.

Asimismo, Lozano deploró la opinión de Ameliach y aseguró que tomará medidas legales para investigar irregularidades durante su gobierno.