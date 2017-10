¿Novios? Gaby Espino aclara su relación con J Balvin tras comentarios en Instagram

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El cantante J Balvin ha estado muy pendiente de la actriz Gaby Espino a través de su red social Instagram, poniendo mensajes curiosos como “Gaby Espino AKA La pálida” en una foto de la actriz con unos colegas y “¿Estás segura que estás despierta?” en otro post de Espino en un avión.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Esto creó todo tipo de rumores que aseguraban una relación entre los artistas, de igual manera comentaban sobre el interés de Balvin en la venezolana.

En una de las imágenes, Espino aparece en el asiento de un avión y escribió “Aquí voy de nuevo”, a lo que Balvin comentó “¿Estás segura que estás despierta?”.

En una de las selfies, Gaby escribió “Todo…”, a lo que el colombiano respondió “Todo maquillaje”. Aunque parecen simples bromas entre los dos, los seguidores han estado esperando que se revelen los detalles de lo que está pasando en realidad.

Fin a los rumores

Aunque J Balvin no se ha pronunciado ni ha hablado de los detalles de su relación con la conductora, Espino no se quedó callada y contó la verdad durante una entrevista, “Es mi amigo. Me da risa porque todo el mundo dice ‘¿por qué le dice?’. Es de pura broma, de chévere. Somos amigos”, aseguró.

Espino asegura que: “Mis hijos Oriana y Nikolas son lo más importante en mi vida, no hay otra cosa. Lo más importante es mi familia, pero la parte profesional también me llena”.