Kate del Castillo confiesa que tuvo relaciones sexuales con Sean Penn

Como parte de la promoción del documental “Cuando conocí a El Chapo”, Kate del Castillo realizó una sorpresiva declaración en la entrevista que concedió a la periodista Juju Chang, durante el programa “Good Morning America”.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Kate reveló es que sí mantuvo intimidad con Sean Penn, “Nunca me enamoré de él, tuvimos relaciones sexuales. Lo siento, pero ambos éramos adultos, solteros y algo estaba sucediendo, pero eso fue todo, eran negocios”.

Anteriormente se le había vinculado con el actor pero ninguno dijo nada al respecto, fue hasta que se dio la noticia del encuentro que tuvieron con el “Chapo” que se volvió a hablar de ellos. Pero en ese momento se le relacionó con el mismo capo de la droga y no con Penn.

“Nadie me preguntó, y fue tan estúpido que todos pensaban que (yo) había tenido algo que ver con El Chapo y nadie me preguntó, y no estoy fanfarroneando“, agregó la actriz.