Eduardo Yáñez pide disculpas por cachetada a reportero (Video)

El gremio artístico latino le cayó encima al actor mexicano Eduardo Yañez luego de que este le diera un golpazo a un reportero de farándula de Univisión. Y es que el bochornoso momento se llevó frente a las cámaras en plena alfombra roja en la ciudad de Los Ángeles en los EEUU.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Yáñez se sintió ofendido luego de que el reportero le hiciera preguntas acerca de su vida familiar, motivo que lo molestó y lo llevó a responder con una fuerte cachetada.

#PARÉNTESIS: Esto es injustificable, reprochable y hasta demandable. Mi solidaridad contigo hermano @fuepaco, tome acciones legales. Nadie es quien para tratar a la gente de esa manera, sea quien sea. Que temple hermano. #11O Una publicación compartida de OLIVER LÓPEZ CANO ® (@oliverglopez) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 3:27 PDT

A través de una entrevista concedida al programa “El Gordo y La Flaca” transmitido por la cadena Univisión, aseguró que pedía disculpa a Paco porque su proceder no fue el más correcto.

Estas declaraciones las ofreció de manera exclusiva para el programa de farándula, en el que trabaja Paco Fuentes, reportero que recibió la fuerte cachetada mientras lo entrevistaba en el lanzamiento de la plataforma de video Pantaya.

“Estoy de acuerdo con todos ustedes, el público, la prensa, con todos los que quieren opinar sobre mí. Mi proceder no fue el correcto, solo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo, y él se vio en el algo que no le pertenece”, manifestó.

La agresión llevó a Fuentes a interponer una demanda contra el actor, por lesiones personales. En caso de que todo salga a favor del reportero, Yáñez tendría que pagar una millonaria suma de dinero a Fuentes.

El actor extendió sus disculpas a los organizadores del evento y señaló que empezara de nuevo: “Soy un ser humano y cometo errores porque también soy hijo de dios”.