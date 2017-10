Director del Saime responde a Nacho: Tú no eres especial

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Juan Carlos Dugarte, director del Saime aseguró que el cantante Miguel Ignacio Miranda conocido como (Nacho), no tiene ninguna restricción para recibir su pasaporte, pero acotó que él es un ciudadano común, que “no es especial” y que si quiere recibir el documento, debe “hacer los trámites.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Así lo manifestó durante una entrevista realizada en Globovisión: “La gente cuando se vuelve famosa, cambia (…) no es una persona especial, es un ciudadano común. Él cree que porque es cantante, uno le tiene que poner una alfombra roja, no, él es un ciudadano común”.

Asimismo recalcó, “Lo que Nacho hizo a través de las redes sociales no tiene nombre, él puso la foto de mi hizo en redes sociales como para que la gente lo reconozca, y lo vea en la calle y lo señale y le haga tal o cual cosa, yo soy incapaz de meterme con la familia de nadie”.

Asimismo, Dugarte agregó, “Si él quiere su pasaporte, tiene que meterse en la página y hacer sus trámites como cualquier ciudadano y así pedir el documento. Él no tiene ninguna restricción para no recibir un pasaporte. Porque aparte de que se la pasa hablando mal de Chávez y pidiendo intervención a Venezuela, quiere un trato especial y eso no es así, él es un ciudadano común”.