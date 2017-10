Diego Arria habla del fraude en las regionales pero salpica a la oposición

By

El ex diplomático venezolano criticó el desobedecimiento del mandato popular de la consulta del pasado 16 de julio donde más de 7 millones de ciudadanas expresaron su rechazo a la fraudulenta constituyente y exigieron a la Asamblea Nacional la inmediata renovación de los Poderes Públicos.

Redacción Venezuela Al Día

En entrevista concedida al escritor y periodista argentino, Mario Szichman, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Diego Arria, se refirió a los cuestionables resultados electorales del pasado domingo 15 de octubre en el que, en medio de denuncias, cantos de fraude e impugnaciones, el Poder Electoral asignó al oficialismo 18 de las 23 gobernaciones disputadas.

“Creo que hubo dos cosas. Primero, un fraude al proceso electoral en su conjunto mezclado con una estafa a las expectativas de los venezolanos a quienes se nos ofrecieron ocupar espacios que gratuitamente no se les podía regalar al régimen”, expresó.

El dirigente se refirió a los compromisos anunciados por la oposición, tales como el resguardo de las mesas electorales y los votos. “Por parte de los partidos que participaron en el proceso podríamos decir, sin exagerar, que hubo una estafa a la esperanza al compromiso puesto, incluso desde la mañana del día de la elección se hablaba de resultados positivos cuando era fácilmente anticipable de que el régimen no iba jamás a permitir que las gobernaciones estuvieran en manos mayoritariamente de la disidencia”, agregó.

Arria no se mostró sorprendido por los resultados de un proceso electoral del que asegura no haberse formado demasiadas expectativas, pues “en caso de haber ganado la oposición únicamente se tratarían de gobernaciones sin facultades, sin recursos, sin competencias, que hubiesen servido para darle una vestimenta al régimen de una democracia y no de una narcotiranía militarizada, como yo la describo, lo que hemos perdido es credibilidad ante la comunidad internacional…”