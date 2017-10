Condado de la Florida lanza advertencia sobre disfraz del payaso “It”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La cercanía de la celebración de Halloween hace que se regrese a la costumbre de disfrazarse de diversas maneras. Pero hay un disfraz que sigue generando miedos, cuidados y muchos comentarios.

Se trata del muy utilizado disfraz de payaso que, en sus tantas variantes, se presta para atemorizar a niños y a adultos, por su evocación del célebre personaje del payaso asesino de la película de terror titulada “It”, una nueva adaptación de la novela de Stephen King de 1986, en la que el payaso Pennywise aterroriza a un grupo de niños.

Es por ello que la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia ha emitido a través de su página de Facebook una advertencia más que clara: no se atreva a disfrazarse de payaso.

“No estaremos ahí para salvarte si el objeto de tu broma se defiende, y también puedes enfrentar otras sanciones”, dice la nota.

Esto ocurre luego de que un menor de 11 años asegurara esta semana que estuvo a punto de ser capturado por una persona que llevaba este disfraz. Según sus declaraciones a la policía, el niño transitaba en su bicicleta en la localidad de DeLand, cuando el payaso salió de unos arbustos e intentó apresarlo.

Pero el menor hizo uso de su palo de selfie para defenderse, golpeando al agresor en varias ocasiones. Tras unos segundos difíciles, por fortuna el payaso tropezó, optando seguidamente por retirarse por entre la maleza, donde nunca más han sido vuelto a ver.

Descrito como una persona de unos 5 pies, 9 pulgadas y 230 libras, el payaso tenía el pelo azul y el rostro pintado con los colores del arco iris.

No es primera vez que incidentes como este tienen lugar. Miles, millones de visitas han tenido los videos de Youtube que muestran bromas elaboradas por personas vestidas de payaso, casi siempre en medio de la noche, en un parque o en una parada de autobús. Y mucho que reímos cuando vemos los rostros aterrados y las reacciones atribuladas de las víctimas ante un hacha ensangrentada o una sierra eléctrica.

Pero este tipo de bromas ya han dado lugar a situaciones desagradables. A finales de 2016, The New York Times se refería a una secuencia de “avistamientos de payasos” en una zona boscosa de Carolina del Sur, que la Oficina del Sheriff del condado de Greenville no ha desmentido.

Fuente: Telemundo