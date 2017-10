Conatel quiere acorrarlar a RCR 750 AM con nuevo procedimiento administrativo

By

Menos de 24 horas después la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció la apertura de un segundo procedimiento administrativo contra Radio Caracas Radio (RCR) 750 AM por violar la llamada Ley Resorteme.

A través de un comunicado emitido en su página web, Conatel indicó que ese nuevo procedimiento se lleva a cabo por “la presunta violación del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme)”.

Dicha violación, según el órgano encargado de las concesiones a las emisoras de radio en Venezuela, ha ocurrido en varias ocasiones, debido a que consideran que “varios programas de su parrilla, esta emisora de radio, sistemáticamente viene difundiendo mensajes que presuntamente podrían infringir disposiciones del artículo 27, numerales 1, 4 y 5 de la Resorteme”.

En este sentido, acusan al conductor Diego Bautista Urbaneja de instar a los oyentes a “usar armas de guerra y lanzar excremento humano contra los ciudadanos”.

El primer procedimiento administrativo fue por transmitir los mensajes del gobierno de c en específico los de la campaña electoral de los candidatos oficialistas para las regionales.

RCR 750 AM es una de las pocas emisoras nacionales criticas al Gobierno de Maduro, debido al cierre de varias provocado por la no renovación de concesiones según Conatel, el cual tiene gran cantidad de emisoras con concesiones vencidas, pero no las renuevan como medida de presión.