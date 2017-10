Altos precios en condominio mantienen “en quiebra” al venezolano

El sueldo pírrico de los venezolanos lamentablemente no va acorde a la inflación, por ello no rinde para suplir todas las necesidades. Un ciudadano no solo debe comprar comida, también debe pagar servicios y vivienda (de ser el caso). Este último, se ha vuelto una gran calamidad, pues el costo de alquiler y condominios sobrepasan el sueldo mínimo, y tristemente “la masa no da para bollos”.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Lo que debe cancelar un ciudadano mensualmente por habitar en complejos urbanísticos o edificios, es un dineral. Con lo que perciben los cobradores de condominio de cada edificio, deben cancelar; sueldo del conserje, costo de la vigilancia, el total de los servicios, la jardinería y cualquier “gasto improvisto”. Precios que con la terrible crisis económica que vive el país, cambian cada vez.

Los usuarios deben adaptarse, pues la inflación cada vez es más galopante y se ve reflejada de gran manera en las facturas mensuales. Pero también es cierto, que no todos los ciudadanos pueden cancelar las elevadas facturas, en vista que los costos igualan o superan lo que percibe un trabajador en un mes.

Precios que espantan

Según los conjuntos residenciales visitados por el diario El Impulso, el estimado mensual sobrepasa los 80 mil bolívares. Los servicios de vigilancia, mantenimiento de áreas verdes y agua representan gran parte de los gastos. Sin embargo, de haber algún daño en una de las instalaciones del edificio que afecte a los inquilinos, evidentemente amerita un gasto extra bastante alto.

“El daño del ascensor”

Los daños de los ascensores pueden generarse constantemente y no son nada económicos. La reparación de los mismos equivale aproximadamente a un millón de bolívares o más, y aunque la cifra se divide entre todos los ocupantes, igual implica un impacto económico inesperado.

Además de reparaciones de último momento, el pago de sueldo a vigilantes también tiene un impacto importante. “Cada vez que hay un incremento de sueldo sabemos que el recibo llegará más caro, es difícil porque llega a ser representar hasta el 50% del sueldo si uno gana salario mínimo”, indicó una inquilina.