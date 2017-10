Niño no quiere ir a la escuela porque ahí ve fotos de Maduro (Video)

La aprobación de Nicolás Maduro es inferior al 30% en la mayoría de las encuestas realizadas en el país, pero incluso su impopularidad llega a los niños, como este que no quiere ir a la escuela para no ver al mandatario.

Alberto Sánchez / Venezuela al Día

El niño asocia la escuela con Maduro y la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por lo que sus ganas de asistir son totalmente nulas, debido a que no quiere ver imágenes del llamado “hijo de Chávez” e incluso escuchar de las “bondades” del mandatario.

“No me gusta la escuela de Maduro”, afirma el niño en el video, en alusión a que dentro de la misma hay fotos del mandatario que el pobre niño no le gusta ver, debido a que a su corta edad también lo rechaza.

La madre tratando de convencer al niño de ir a la escuela, este le dice “es que a mi no me gusta Maduro en mi escuela”, por lo que el presidente que asegura ser querido por todos, inclusive los niños, no tiene el apoyo de este que no lo quiere ver ni en fotos.