Malala cambia su habitual vestimenta y las redes enloquecen

La joven ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año 2014 actualmente cursa sus estudios superiores en la Universidad de Oxford, además de impulsar su campaña en pro de la educación de las niñas.

Redacción Venezuela Al Día

La activista de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai causó revuelo en las redes sociales donde en poco tiempo se viralizó una fotografía de ella vistiendo unos jeans y botas en lugar de su tradicional ropa musulmana.

Malala Yousafzai photographed wearing jeans and all the haters go wild. This mentality is what keeps nations and societies in decline. pic.twitter.com/5ZtuEGwA6p

— Marium Soomro (@Marium_Soomro) October 16, 2017