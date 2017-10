Henrique Salas Feo: Hay que exigir a la AN activar artículos 333 y 350 de la Constitución

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El exgobernador del estado Carabobo, Henrique Fernando Salas Feo, después de los resultados electorales, advirtió que hay que rescatar a Venezuela y “aprender de los errores apartando a todos los que están pendiente de otras cosas. Si nos unimos de abajo hacia arriba, colocando la causa que es Venezuela, entonces lograremos ese cambio que queremos”, dijo en una entrevista para Venezuela al Dia.

Por Luisiana Ríos P./Venezuela al Día

Henrique Salas Feo reconoce que todos está profundamente dolidos por lo ocurrido, “porque todos queremos un cambio, no queremos seguir viendo a los ciudadanos comiendo de la basura, porque no tienen alimentos o no los pueden comprar”. Advirtió que hay que rescatar a Venezuela para que la gente pueda comer, tener empleo, salud en los hospitales y escuelas que funcionen y así regresen los capitales.

“Tenemos que reactivar la Asamblea Nacional fuertemente, porque pareciera que engavetó todo lo que fue un mandato del pueblo venezolano, cuando más de 7 millones votaron el 16 de julio. Hay que ser coherentes con el pueblo, porque hubo una votación masiva en donde no reconocíamos el sistema electoral y al Tribunal Supremo de justicia. Entonces si somos demócratas, exijamos la aplicación de una cantidad de artículos de la constitución que no se están cumpliendo como el 350 o el 333“, aseveró Salas Feo.

Cuando un Gobierno se quiere perpetuar, elige a la oposición que desea perpetuar. Ya entendidos, cada uno asume el rol de sostener al otro ! — HenriqueFSalasRomer (@hfsalasromer) October 17, 2017

Dijo que el sueño de todos los venezolanos es la unidad, porque la pelea y la busca, pero según dijo hay otros que usan la unidad como un escudo protector, para esconder sus fechorías. “Ahí es donde el pueblo grande comienza ver si la unidad beneficia a unos y no a otros. Pero llegó el momento de ver en ese sentimiento opositor, el momento de no estar aspirando cosas sino abrazar causas y esa causa tiene que ser Venezuela”, dijo el ex gobernador.

A Salas Feo le llamó la atención lo dicho por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y sugiere a los venezolanos reflexionar, cuando refiere que “si un partido político señala que hay que ir a elecciones, tiene que asumir su responsabilidad ante los ciudadanos y garantizar que se respete realmente la votación de cada uno”. Además, cuando Almagro señaló que si “se habla de dialogar, pero no hay principios y valores, se convierte en una conversación de panas, para realizar cualquier otra cosa menos defender el pueblo… Yo creo que vamos a traer una comunidad internacional más activa en donde ya se está dando cuenta que no solamente se está afectando los venezolanos, sino que lo que ocurre en Venezuela afecta Colombia a Brasil a Ecuador y a todo el continente”, afirmó

Henrique Salas Feo considera que el fraude se gestó mucho antes del proceso de votación y explicó que al desaparecer la prueba del cuaderno electoral, que era la parte manual del proceso, ya no se pueden cotejar las actas. “La actas siempre van a cuadrar porque la trampas se inicia desde que te han cambiado el centro de votación, cuando tienes que votar en otro lado y todo lo que hacen para dificultarle al ciudadano la votación, aquí se habla de una trampa profesionalmente diseñada”.

Por lo pronto Salas Feo sugiere pasar la página del fraude y prepararse para un nuevo juego. “Vamos a convertirlo en un juego triunfador en el que aprendamos de los errores, yo me estoy preparando porque yo sé que Venezuela tarde o temprano nos va a llamar, no para una silla si no para donde tengamos que hacerlo, porque van a requerir de todos los venezolanos”.