¿Embarazada soltera? Kylie Jenner fue abandonada y olvidada por Travis Scott

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Aunque Kylie Jenner no ha confirmado estar embarazada, los rumores que aseguran que la más pequeña de las Kardashian está esperando un hijo de Travis Scott siguen igual de fuertes que al principio. Pero ahora también se suma la afirmación de que ella tendrá que criar a su bebé sola.

De acuerdo con el sitio Celebuzz!, Travis y Kylie terminaron su relación, de apenas seis meses, debido a discusiones sobre la posibilidad de unir sus vidas en matrimonio. Algo que la empresaria desea, pero para lo que el rapero no se siente preparado.

Desde que descubrió que está embarazada, Kylie ha estado presionando a Travis para que se case con ella. Pero él no está listo para caminar hacia el altar y dijo que no. Él está molesto por su insistencia y terminó“, aseguró una fuente a la revista In Touch.

El testigo también aseguró que Travis entró en un estado de shock al ser enfrentado para casarse a la fuerza, ya que las cosas estaban yendo demasiado rápido para él.

Una Kylie destrozada

La publicación también revela que ante el abandono de Travis, Kylie está devastada.

[Kylie] no puede con la vergüenza de ser abandonada durante el embarazo. Se siente abrumada en este momento, pero no quiere hablar con su familia sobre ello porque la juzgarán. No quiere que su familia le diga ‘te lo dije’. Siente que todo esto pasó demasiado rápido y que su relación con Travis es un error”, explicó la misma fuente.

La duda

Hace apenas unos días, Travis sorprendió a los fans que asistieron a uno de sus conciertos al mostrarles en la pantalla de su celular a Kylie, quien estaba en vivo mediante FaceTiming. Esto pondría en duda la supuesta “separación”.

Con información de Celebuzz