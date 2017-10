Tiroteo en parque empresarial en Maryland deja dos heridos

La mañana de este miércoles se registró un tiroteo en un parque empresarial en Edgewood, ubicado unas 26 millas al norte de Baltimore, en el estado estadounidense de Maryland que ha dejado a varias personas heridas, según la Oficina del Sheriff del condado de Harford.

“Puedo confirmar que estamos en una escena de tiroteo en el bloque 2100 de Emmorton Park Road”, informó Kyle Andersen, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Harford.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 de octubre de 2017