Shevchenko explica a quién daría el premio The Best FIFA

Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro en 2004 y actual seleccionador de Ucrania, ha hablado en fifa.com de los tres candidatos al FIFA The Best de 2017, que se entregará le próximo lunes en Londres: ¿qué opina ‘Sheva’, ex jugador de Dynamo Kiev, Milan y Chelsea, de Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar?, ¿a quién daría él el premio? y ¿cómo justifica su decisión?

Descubre aquí por qué el icónico ex delantero no concedería el galardón a Messi y también por qué es tan fan de Neymar:

EXCLUSIVE – Andriy Shevchenko: ‘I’ve never known anyone to score as many goals as #Ronaldo and #Messi’ #TheBesthttps://t.co/h47pxlVUyF pic.twitter.com/ADDw54b9ex

— #FIFAU17WC 🇮🇳⚽️🏆 (@FIFAcom) 17 de octubre de 2017