Muchacho: “tenemos que reclamar la abstención y el fraude del CNE”

El régimen maduristas sigue haciendo de las suyas y nuevamente cometió fraude con ayuda del Consejo Nacional Electoral, sin importar la magnitud del resultado muchos venezolanos han manifestado su rechazo ante la farsa montada por el gobierno.

Elvis Morales / Venezuela Al Día

Un pueblo cansado de pasar hambre, de la inseguridad y la falta de medicamentos manifestó su sentir en muchas de la movilizaciones convocadas por la oposición y los resultados emitidos por el órgano electoral no corresponden al sentir de una nación que quiere erradicar al chavismo de esta tierra.

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho manifestó que se ha mantenido en reuniones en Washington para hacer un llamado de atención a la comunidad internacional tras las acciones faudulentas cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro y el CNE.

En una publicación de su cuenta de Instagram, Muchacho expresó muchas de las preguntas que se hacen los venezolanos al ver a actuación de la oposición: ¿Por qué no se ha denunciado con fuerza? ¿Por qué tantos dirigentes tratan de bajarle volumen? En dónde están los candidatos víctimas de fraude denunciando y peleando por el respeto de la voluntad de os venezolanos? ¿Son sólo Andrés Velazquez y unos pocos más los que están peleando?

Y ante estas dudas respondió “Hay dirigentes a quienes les preguntan por el fraude y responden hablando de la abstención ¡Ya sabemos que hubo abstención! ¿Acaso son excluyentes abstención y fraude? Obviamente no, más bien son complementarios en el plan del Gobierno“.

En este sentido, alegó que la abstención es una consecuencia directa del fraude “Los dirigentes opositores tenemos que reclamar la abstención y el fraude, en vez de hablar de abstención y hacernos los locos con el fraude“.

Si las elecciones no fueron fraudulentas entonces es forzoso concluir que fueron transparentes porque aquí no caben términos medios: no pueden haber sido “medio transparentes” o “medio fraudulentas“. Es inadmisible la ambigüedad en la que algunos pretenden moverse, señaló el Alcalde.