Los sabios consejos de Óscar Yanes que la oposición nunca escuchó (Video)

Al parecer la MUD no ha escuchado la frase “El que no escucha consejo no llega a viejo“, y es que no solo Maria Corina Machado se opuso a la participación en las elecciones regionales, el fallecido periodista Óscar Yanes vaticinó el fraude del Concejo Nacional Electoral.

Elvis Morales / Venezuela Al Día

Para nadie es un secreto que Venezuela esta atravesando por la peor plaga de su historia, si el chavismo se ha encargado de destruir, expropiar y dañar todo lo que encuentra a su paso, y lo peor de todo es que quieren quedarse para siempre en el poder sin importar la opinión de los millones de venezolanos que quieren sacarlos del Estado.

Desde la llegada de Chávez en 1998 muchos sabían que la cosa comenzaría a pintar para peor, pero el reconocido periodista, Óscar Yanes le dio muchos datos a la oposición que hasta el día de hoy no han tomado en cuenta.

“Aquí se esta peliando contra una dictadura que va a sentar una base constitucional, este gobierno no se puede combatir por medios democráticos“, alertó Yanes.

“Lo que hay que hacer es simplemente una estrategia de destrucción de un régimen fascista que si no nos adelantamos nos peina”, continuó.

Y es que muchos venezolanos se han preguntado durante varios meses ¿Qué ha pasado con ella oposición aguerrida y hachada pa'lante?. Que llenaba de esperanzas a un pueblo cansado de pasar hambre, un pueblo dispuesto a salir a las calles en busca de un mejor país se quedo sin dirección porque la MUD aun no se pone de acuerdo.

Ante este escenario, Yanes aconsejo: “¿Por qué no pasa nada? Porqué la estrategia que ejecutan es para derrocar a un régimen democrático, la estrategia a utilizar tiene que ser para discutir y destruir a una dictadura“.

Nos queda esperar las acciones que emprenderá la oposición para salir de este régimen que nos lleva directo al vacío.