Los primeros prototipos del muro que construirá Trump en frontera con México

“¡Los prototipos del MURO EN LA FRONTERA están en camino!”, celebró en su cuenta de Twitter Donald Trump, quien ve con satisfacción el avance de una de sus principales promesas de campaña. Las propuestas de obra avanzan según lo programado, aunque está pendiente la aprobación en el Congreso de los millonarios fondos para su construcción a metros del territorio mexicano.

Los prototipos comenzaron a construirse el pasado 26 de septiembre en un lote a unas cinco kilómetros al este de la garita internacional de Otay Mesa, en San Diego (California), y ya han sido acabados cinco de los ocho modelos designados. La Casa Blanca espera que los modelos estén listos en las próximas dos semanas.

Una vez que la construcción finalice, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) evaluarán la eficacia del prototipo o los prototipos durante un período de 30 días, aunque Trump aseguró que él “personalmente” evaluará los diseños y elegirá la empresa que se encargue de su construcción.

Aerial view of Border Wall Prototypes. More here: https://t.co/LtO3OUgRkO #CBP pic.twitter.com/4nfLzHEjcC

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) 17 de octubre de 2017