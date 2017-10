Economía venezolana derrumba las expectativas de los “treintañeros”

El Mundial de fútbol de Brasil 2014 coincidió con la licenciatura en Psicología de César Aramís Contreras. Luego de ver a Alemania conseguir el título, se reunió con sus panas y, parafraseando al poeta Thomas Lynch, veían el futuro con la misma nostalgia con la que los viejos miran el pasado. Alguien preguntó: “¿Dónde se imaginan viendo la final de Rusia 2018?” César respondió que en su propia casa.

Lizandro Samuel / El Estímulo

Pero el año 2017 llegó y él –que trabajaba a Datanálisis y daba clases en la Universidad Católica Andrés Bello– no veía cerca las posibilidades de independizarse viviendo en un país en el que el salario mínimo, al cambio paralelo, era equivalente a menos de diez dólares por mes. A sus 25 años, César soñaba con ir a conciertos y comprar novedades literarias, pero la realidad era que aportaba buena parte de sus ingresos para que en el hogar familiar pudieran completar las comidas.

“Hay un fenómeno global que es la extensión de la adolescencia o de la adultez joven, un periodo en el que los chamos aún dependen de sus padres. Pero en el mundo pasa por razones distintas: porque no pueden conseguir trabajos lo suficientemente competitivos, o porque tienen que pasar más tiempo estudiando para lograr un cargo importante. En Venezuela está sucediendo al revés, ya que, por la misma migración masiva, vemos mucha gente joven obteniendo cargos muy importantes y si no lucrativos al menos sí atractivos desde el punto de vista laboral; pero aun así eso no les permite independizarse”.

El fenómeno se mezcla con un rasgo cultural. Una especie de tribalismo familiar que hace que independizarse sea visto como una traición. Así, aun antes de la crisis, había adultos de 30 años viviendo con sus padres que no salían de la casa sino era directo al matrimonio. El psicólogo explica que “a partir de los 23 años ya empiezas a estructurarte de una forma distinta a la que lo haces en tu casa. Pero no puedes irte. Entonces, hay una sensación de frustración y de estancamiento muy grande”, ilustra.

En Caracas el alquiler de una habitación ronda los diez dólares pagados al cambio paralelo. Esa no es una opción apetecible para Coromoto. “Me gustaría un anexo o algo independiente. Porque para estar metida en una habitación de una familia que no sea la mía, me quedo en mi casa. Pero un anexo puede costar lo que yo gano en un mes. Mi idea es buscar más trabajo o un trabajo que me pague en dólares”, confiesa. Y todo suena más fácil de lo que es. Cada vez tiene más trabajo, menos tiempo de ocio e independizarse sigue siendo una montaña empinada.

Pero el dinero no solo complica la residencia como espacio vital. También como necesidad animal. “Ahorita es costosa una habitación de hotel. Si quieres intimar con tu pareja, o con quien te dé la gana, la opción más viable es ir a casa de tus padres, lo que no parece muy sexy ni romántico. Y en caso de que se dé, la experiencia no va a ser tan plena como si estuvieras en tu propio espacio. Entonces tienes una generación con problemas para encontrar satisfacción sexual”, apunta Orianna Robles.

Hay un camino: migrar. Pero cada vez se hace más cuesta arriba. Usualmente, los jóvenes que se van lo hacen amparados por el dinero que acumularon sus familiares. La cosa se complica si, por ejemplo, alguien pretende vender sus activos para usar ese capital como respaldo en su migración. Con la caída en los precios de inmuebles y vehículos, producto de la contracción del mercado, no luce tan rentable. Aun así, hay quienes se van literalmente con “una mano adelante y otra atrás”, en autobús, en colas, con precariedad. Una inversión y un sacrificio.

Con información de El Estímulo