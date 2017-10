¡Duró un minuto! Actor Bill Pullman recibe premio y lo rompe (Video)

El actor estadounidense Bill Pullman, conocido por su papel como presidente de EU en la película de ciencia ficción Día de la independencia, recibió el pasado 14 de octubre el premio Maverick en el Festival del Cine de Woodstock (EU).

Sin embargo, su alegría duró poco, ya que, nada más obtener el galardón, Pullman lo dejó caer al suelo y se rompió en dos mitades. A renglón seguido, el actor reaccionó con ironía y afirmó: “he recibido dos premios esta noche”.

Su salto a la fama se produjo los dos años siguientes con títulos de gran éxito como la comedia romántica While You Were Sleeping (1995) en la que compartía protagonismo con Sandra Bullock, recaudando 182 millones de dólares en todo el planeta y consiguiendo el apoyo de la prensa especializada; la comedia Casper (1995) con Christina Ricci y producida por Steven Spielberg, recaudando 287 millones de dólares en las taquillas;​ y la súper producción Independence Day (1996) en la que aparecía junto a Will Smith y que dirigió Roland Emmerich y que sumó 817 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine.

Vía RT