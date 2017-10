Andrés Velásquez decidido a mostrar las pruebas del fraude electoral en Bolívar

By

El dirigente opositor asegura contar con las evidencias para demostrar la trampa electoral perpetrada por el régimen en esa entidad. Al mismo tiempo pidió mantenerse en las calles para defender la voluntad del pueblo.

Redacción Venezuela Al Día

Las elecciones regionales realizadas el pasado domingo no solo han evidenciado el malestar ciudadano contra la dirigencia política en general sino la descarada manera en el que régimen ha orquestado de los mayores fraudes comisionales, en unos resultados cada vez más dudosos incluso para la comunidad internacional.

El dirigente opositor y ex candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velásquez, quien se ha declarado ganador, reiteró su denuncia sobre el fraude, la única opción que en su opinión, le habría quedado al régimen al conocer los resultados electorales.

“Denuncio ante Venezuela y el mundo un fraude electoral en el estado Bolívar que no está relacionado solo con el ventajismo aplicado por el gobierno, no solo en el hecho de no haber aceptado las modificaciones de candidatos, este fraude se concreta en un hecho que presenta una situación grotesca y escandalosa: forjamiento de las actas, y lo vamos a demostrar con pruebas en manos”.

..”eso me permite ser optimista, sea cual sea el resultado, porque tengo la verdad, tengo los números y las pruebas, cosa que indica que los agarramos (al régimen) con las manos en la masa”, agregó.

Nicolás Maduro se refirió este martes en plena rueda de prensa a la situación en el estado Bolívar, asegurando – más bien, ordenando al CNE declarar- la victoria del oficialista Justo Noguera Pietri, quien precisamente se encuentra en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos por colaborar con el deterioro de la democracia en Venezuela. Éste, en plena madrugada, fue proclamado por el Poder Electoral, que tras las declaraciones de Maduro, actualizó los resultados en su web adjudicándole 276.655 votos, equivalentes al 49,14 % contra los 275.184 votos obtenidos por Velásquez.