Rubio visitará Venezuela “cuando no esté gobernada por un dictador”

El senador republicano de Estados Unidos (EE.UU), Marco Rubio, respondió este martes a la invitación del presidente Nicolás Maduro a visitar Venezuela para que conozca la “realidad” y hablar con él del país, pero el legislador rechazó tal propuesta.

Alberto Sánchez / Venezuela al Día

A través de su cuenta en Twitter, el Senador del partido de gobierno estadounidense aseguró que espera visitar “una Venezuela democrática” en vez de la actual gobernada por el oficialismo y que ha criticado en varias ocasiones.

“Te invito a Venezuela, Marco Rubio, quiero hablar contigo. Ven a Venezuela, tú dices lo que quieras y me escuchas, yo te voy a decir mi verdad. Porque Marco Rubio tiene la jefatura política de Estados Unidos sobre Venezuela y América Latina”, aseguró Maduro.

En este sentido, señaló que “espero que llegue el día en que pueda visitar una Venezuela democrática en lugar de una gobernada por el dictador Nicolás Maduro o el narcotraficante Diosdado Cabello”.

Look forward to the day I can visit a democratic #Venezuela instead of one governed by dictator @nicolasmaduro or drug lord @dcabellor https://t.co/u1oRgoN38A

— Marco Rubio (@marcorubio) October 17, 2017