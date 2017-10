“Patriota Cooperante” reveló los verdaderos resultados de las elecciones regionales

El periodista Nelson Bocaranda aseguró este martes que poco antes de las 8:00 de la noche del domingo comenzó a contactar sus fuentes en el chavismo para conocer sus apreciaciones electorales, destacando que para su sorpresa inicialmente le informaron que la oposición venezolana se había impuesto en Miranda, Lara, Táchira, Carabobo, Mérida, Zulia, Amazonas, Nueva Esparta, Falcón y posiblemente Bolívar.

“Para ellos la joya de la corona del 15O era Miranda por el significado que tenía para PJ y Capriles. No habían transcurrido dos horas cuando me llaman y me dicen que habían ganado Miranda y Carabobo. Poco a poco fueron sumando gobernaciones hasta el anuncio de que había triunfado el PSUV en 17 estados“, indicó el comunicador social.

A continuación el texto publicado en Runrun.es:

Poco antes de las 8:00 de la noche del domingo comencé a contactar mis fuentes rojas para conocer sus apreciaciones electorales. Para mi sorpresa hablaban de haber perdido los estados Miranda, Lara, Táchira, Carabobo, Mérida, Zulia, Amazonas, Nueva Esparta, Falcón y posiblemente Bolívar.

Me contaron que peleaban en esos momentos el triunfo en Aragua y Amazonas. Daban seguros a Barinas y Guárico. Para ellos la joya de la corona del 15O era Miranda por el significado que tenía para PJ y Capriles. No habían transcurrido dos horas cuando me llaman y me dicen que habían ganado Miranda y Carabobo. Poco a poco fueron sumando gobernaciones hasta el anuncio de que había triunfado el PSUV en 17 estados.

Ninguna de las encuestadoras -Hercon, Venebarómetro, Poder y Estrategia, Consultores 21, Datanalisis y Delphos- daba mayoría al PSUV. La que más señalaba 44% y la que menos 20%. Mientras que para la MUD oscilaba el apoyo de los votantes desde 38% al 61%, donde dos de ellas tenían esa misma cifra. Torino Capital en su informe semanal explicaba que en su simulación electoral la MUD podría alcanzar entre 18 y 23 gobernaciones.

Nadie, en su sano juicio, apostaba a un triunfo mayor que el de Chávez en sus mejores momentos de bonanza petrolera en medio de la catástrofe nacional cuya responsabilidad se achaca a Nicolás Maduro. Tan consciente está el gobierno que ninguna foto de campaña colocaba a los candidatos con el presidente si no, si acaso, con Chávez. Hasta el color rojo del PSUV fue cambiado por el candidato en Carabobo, Rafael Lacava, al vinotinto de la selección nacional.

Sin duda que la campaña del gobierno desanimando el voto y sembrando honda desesperanza entre los votantes tuvo éxito. Identificando polí[email protected]@s a la participación supo darles apoyo escondido para que las redes se inundaran de mensajes llamando chavistas a quienes sufragaran su voto el domingo.

Cuando escribo la MUD anunciaba declaraciones donde informaría de las acciones que está tomando. Por cierto, la exigencia de auditoria de los demócratas fue copiada por Maduro. Recuerdo que en 2013 también lo anunció y no lo hizo.