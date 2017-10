Neomar Lander, el joven libertador que cumplía 18 años este #17Oct

Capituló 1.999 Página 290 de 365. El 17 de octubre a las 6:25 am. Nació la personita más especial en mi vida. Después del sedante, de mis ojos rodaron lágrimas de felicidad, al ver que una enfermera llevaba dos niños en sus brazos, y inmediatamente supe cual era mi hijo Neomar Alejandro Lander Armas. Cuando quede embaraza de él, y fui al medico el doctor me dijo: un hijo implica una responsabilidad muy grande, te cambiara la vida por completo, te dará un giro de 360 grados, donde todo va a girar en torno a él, y así fue, pero ese giro de 360 grado sucedió dos veces el primero fue con casi 12 horas de mucho dolor, pero un dolor lleno de felicidad, el segundo es el dolor más desgarrador que puede sufrir una madre. Si tengo que convertir mi dolor en fuerzas para que su muerte no sea en vano lo are las veces que sea necesario. Fuiste un ser muy especial en nuestras vidas, siempre estarás en la mente y corazones de quienes te queremos. #Justicia #Libertad #Paz

