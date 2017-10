María Corina reafirma que no hay salida electoral con el CNE venezolano

El rechazo claro y notorio de los resultados de los comicios regionales, se extiende. Y esta vez, la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, se pronunció en torno a ello. Pues el hecho que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicara 17 gobernaciones al chavismo, parece más cuento que realidad. Por ello, las probabilidades del fraude son cada vez más altas.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Machado, quien se ha mantenido distante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que con esta nueva prueba del fraude cometido por el CNE, queda más que demostrado que en Venezuela “no existe una salida por la vía electoral”. A su juicio, el órgano electoral venezolano está más que controlado por el régimen.

“Los comicios efectuados el domingo, fueron un fraude total y ya sabíamos que esto pasaría(…) Por ello decidimos no participar en lo que dijimos que sería otra farsa del régimen de Nicolás Maduro”, señaló en rueda de prensa.

@MariaCorinaYa: El #15Oct quedó claro que no existe una salida electoral mientras el CNE este controlado por el régimen video @PedroELeal pic.twitter.com/NgBU0GTnQe — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) 17 de octubre de 2017

Asimismo, la coordinadora de Vente Venezuela, aclaró que desistió de su participación en las regionales porque este desconocía el mandato de la consulta popular efectuada el pasado 16 de julio. Además los comicios fueron convocados y controlados por la ilegítima Asamblea Constituyente ” la cual es un acto plenamente ilegal”.

– Trampas y atropellos –

Por otra parte, Machado denunció que las elecciones estuvieron plagadas de trampas y atropellos por parte del mismo CNE. Razón por la aseguró, desconocer todo el proceso, pues a su juicio fue una completa farsa. “Todos sabemos que estos resultados no representan a esa Venezuela luchadora, que no se rinde y no ha bajado su cabeza(…) Un régimen que tiene más del 80% del rechazo a nivel nacional, no pueden tener la mayoría de las gobernaciones, eso es falso nadie se lo cree”, enfatizó la dirigente.

En este sentido, hizo un llamado a la coalición opositora, indicando que aquellos que quieran aceptar “que son una minoría” y se quieran aferrar a una falsa ruta “deben entender que con ello están desconociendo el sacrificio, la lucha y entrega del pueblo venezolano”. Por ello, dejó muy en claro que la crisis no se aliviará. Pues “mientras Maduro, la dictadura y las mafias se mantengan en el poder, cada día la crisis se agrava más”.