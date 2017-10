La nueva revelación sobre los resultados electorales que deja “en jaque” a Tibisay Lucena

By

El tema de las elecciones regionales en la política venezolana se encuentra con varios matices. Entre la abstención, las jugadas del chavismo y la complicidad del Consejo Nacional Electoral, los resultados electorales dejan un sabor amargo en la boca para un país, que está en contra del régimen de Maduro y una comunidad internacional que no confía en el sufragio.

Redacción Venezuela al Día

Lo publicado por el CNE no constata con la realidad que vaticinaron las encuestadoras nacionales e internacionales: mayor triunfo del chavismo. El periodista Nelson Bocaranda, aseguró a través de sus “Runrunes” que un poco antes de las 8:00 de la noche, sus fuentes en el chavismo le informaron para su sorpresa que la oposición había ganado en Miranda, Lara, Táchira, Carabobo, Zulia, Amazonas, Nueva Esparta, Mérida, Falcón y posiblemente en el estado Bolívar.

Sin embargo, los resultados anunciados por Tibisay Lucena, presidente del órgano electoral fueron totalmente diferentes. “Para ellos la joya de la corona del 15O era Miranda por el significado que tenía para PJ y Capriles. No habían transcurrido dos horas cuando me llaman y me dicen que habían ganado Miranda y Carabobo. Poco a poco fueron sumando gobernaciones hasta el anuncio de que había triunfado el PSUV en 17 estados“, indicó el comunicador social.

Los resultados, aunque para algunos esperados, para las encuestadoras y personas en el medio fue de sorpresa, ya que nadie apostaba a un triunfo mayor que el de Chávez en sus mejores momentos de bonanza petrolera en medio de una crisis humanitaria cuya responsabilidad cae en Nicolás Maduro.