Khloé Kardashian oculta su embarazo pero Scott Disick la delata

A igual que su hermana menor, Kylie, la socialité no ha querido no confirmar o desmentir la noticia aunque se le ha visto vistiendo ropa mucha más holgada, mientras que en una reciente sesión de fotos muy pocas veces apartó sus brazos de su vientre.

Redacción Venezuela Al Día

Hermetismo total. Ninguna de las integrantes del clan Kardashian – Jenner han querido referirse a la noticia de los embarazos tanto de Khloé como de Kylie quien con apenas 20 años de edad estaría esperando su primer hijo con el rapero Travis Scott.

No solo no han declarado al respecto, sino que las futuras madres ha disminuido sus apariciones pública y las pocas que realizan suelen ir con vestimenta muchos más holgada o intentando ocultar su vientre, tal como lo hiciera hace unos días Khloé.

Sin embargo, no contaban con el espontáneo Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian, quien en plena entrevista fue consultado sobre el embarazo de su ex cuñada, contestó: “Si Khloé me pidiera que la orientara en algo lo haría, pero creo que no lo necesita. Todos vivimos en la misma calle y estamos ahí los unos para los otros constantemente”.

Una fuente de la revista People habría confirmado la noticia indicando que tanto Khloé como su pareja, el basquebolista de la NFL, Tristan Thompson, “están absolutamente entusiasmados con este nuevo proyecto de vida”.

Con información de La Botana