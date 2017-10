Iris Varela arremete contra la gobernadora Leidy Gómez

La candidata por la alianza opositora fue acreditada esta semana las autoridades regionales del Poder Electoral, aunque aseguró que no se juramentará ante la fraudulenta Asamblea Constituyente antes de que justifique los supuestos ocho millones que habría obtenido el pasado 30 de julio.

Redacción Venezuela Al Día

La oficialista Iris Varela no escatimó acusaciones no solo en contra de dirigentes de oposición entre ellos la gobernadora electa de Táchira, Leidy Gómez, sino contra el ex mandatario de esa entidad, Vielma Mora y sus compañeros de partido.

Como una muestra más del descaro rojito en medio de las dudas no aclaradas sobre el verdadero lugar de nacimiento de Nicolás Maduro, Varela puso en duda la nacionalidad de Gómez, este lunes acreditada por autoridades regionales del Poder Electoral para asumir su cargo: “Yo quisiera que la gobernadora electa me mostrara su partida de nacimiento, que me quite las dudas, porque me dicen que es colombiana y si es colombiana no puede ser gobernadora de Táchira”, aseveró la oficialista.

También se refirió a su compañero de partido, Vielma Mora, quien asegura no fue reelecto en su cargo por el claro descontento chavista sobre la gestión del ex militar, dejando de lado el enorme rechazo de la población aquejada tanto por las mafias y la escasez de productos básicos, sino por la brutal represión emprendida por el ex funcionario durante las protestas ciudadanas.

“No podemos tapar el sol con un dedo (…) No es posible que estando en Táchira no se haya podido contraatacar el contrabando (…) Es necesario hacer un mea culpa porque desde Caracas la dirigencia política de la revolución no ha puesto el debido empeño en hacer trabajos allá”.