Ex jueza del caso de Leopoldo López suelta la verdad ante la OEA

En la tercera ronda de audiencias públicas, sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Organización de los Estados Americanos (OEA) analizó si en la justicia venezolana hay o no un patrón de parcialidad a conveniencia del régimen de Nicolás Maduro.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Para esta nueva ronda, cinco personas expusieron sus denuncias ante la OEA, y entre ellas la jueza que emitió la orden de privativa de libertad del dirigente político, Leopoldo López. La exjueza del Área Metropolitana de Caracas, Ralenis Tovar, que intervino a través de Skype desde Canadá, soltó un comentario “bomba” que quizá nadie en la audiencia se esperaba.

“Firmé esa orden judicial por miedo a salir presa y a convertirme en una segunda jueza Afiuni”, retumbó en declaraciones Tovar. La ex jueza detalló, que en Venezuela hay un patrón de intimidación a los jueces ” de forma amplia y sistemática” y hasta que el “Gobierno no logra lo que quiere, intimidan constantemente”, añadió Tovar.

– Encierro de Leopoldo fue presionado por el Gobierno –

“Yo fui amenazada el día que ordené la captura del ciudadano Leopoldo López. Ese día yo recibí una llamada de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, para decirme que me devolviera al recinto judicial porque me necesitaba para unas órdenes de aprehensión. Cuando llegué estaban una gran cantidad de funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), DIM (Dirección de Inteligencia Militar) y Guardia Nacional además de 4 fiscales y ya tenían la carpeta con el caso de Leopoldo López”, alegó la ex jueza.

Tovar continuó explicando que justo cuando conoce que el caso de aprehensión involucraba a Leopoldo López, pidió esperar un día para revisar el caso debidamente. Ante esto, un oficial de la DIM la amenazó diciéndole que se convertiría “en la segunda jueza Afiuni”. “Me sentí amedrentada, atemorizada. Por el miedo que tuve a salir presa de ahí siendo madre soltera de una niña de 13 años, firmé la orden de aprehensión. A partir de ese momento 4 funcionarios me acompañaron hasta mi casa y 2 de ellos estuvieron dentro de mi casa por un tiempo. Todo esto lo hicieron para saber con quién tenía contacto y con quién me comunicaba”, agregó.

– Poder Judicial en Venezuela está podrido –

Para Tovar, el Poder Judicial venezolano no era lo que había conocido. Pues a su juicio, anteriormente este era autónomo, no había presión y nadie hacía llamadas amedrentadoras. “Pero ahora esto dejó de ser así”. Con respecto al intento de secuestro de su hija, indicó que había sido por venganza. “Siempre me sentí perseguida y supe que todo fue por venganza. Por haberme ido del Poder Judicial porque yo renuncié”, agregó.

La ex jueza, aprovechó la oportunidad para responsabilizar a Gladys Gutierrez, quien era presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Además, denunció que recibió llamadas de Deyanira Nieves, presidenta de la Sala Penal del TSJ , dándole órdenes. Tovar, argumentó que actualmente hay jueces que están marcados como simpatizantes del chavismo, y a ellos se les asignan los casos políticos, por ser chavistas injustos.

“La justicia en Venezuela se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional”, sentenció.