Sorteo repesca Mundial 2018: Italia se la jugará con Suecia y Croacia contra Grecia

Avance. Ya se conocen los cuatro enfrentamientos de la repesca en la ‘zona UEFA’. Los vencedores conseguirán las últimas cuatro plazas para estar en el Mundial de Rusia.

Irlanda del Norte-Suiza

Croacia-Grecia

Dinamarca-República de Irlanda

Suecia-Italia

Los partidos de ida se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre y la vuelta se disputará entre el 12 y el 14 de noviembre. Los partidos de ida se jugarán en Irlanda del Norte, Croacia, Dinamarca y Suecia.

Conviene recordar que hay otras dos repescas en juego. Por un lado está la que enfrentará a Honduras -cuarto de la Concacaf- y Australia -se impuso a Siria en la repesca de Asia- y por otro la que medirá a Nueva Zelanda -campeón de Oceanía- y a Perú -quinto clasificado de la Conmebol-. Quedan por conocerse también tres clasificados de África.

Se unirán a los 23 equipos que ya han sacado su billete para el Mundial: Rusia -anfitrión-, Francia, Portugal, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, Bélgica e Islandia en la ‘zona UEFA’; Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí y Japón en Asia, Nigeria y Egipto en África; Costa Rica, Panamá, México en Concacaf y Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil en la Conmebol.

