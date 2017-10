Bruno Mars cantó por primera vez en español en “Somos una voz”

En Estados Unidos se realizó el evento “Somos una voz”, un concierto con el formato de festival con el único fin de recaudar fondos para apoyar diferentes países de América, que fueron victimas de los fenómenos naturales .

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Uno de los artistas invitados fue, Bruno Mars, cantante de origen hawaiano pero de raíces puertorriqueñas, quien decidió cantar por primera vez en español para esta ocasión.

Mars tradujo parte de la canción de “Just the way you are” para cantarlo en el evento “Somos una voz” y grande fue la sorpresa por la claridad con la que puedo pronunciar las palabras en español y ser cantadas a la vez.

Vale recalcar que el evento se realizó en Los Ángeles y Miami de manera simultánea con artistas de todo el mundo, como Alejandro Sanz, Camila, Demi Lovato, Bad Bunny, Daddy Yankee, etc. Además, fueron Marc Anthony y Jennifer López quienes tuvieron la idea de organizar este concierto para apoyar a los países latinoamericanos.