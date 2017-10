Resultados electorales complican escenario para los venezolanos

By

Los comicios regionales efectuados este domingo, no dejan de sorprender a los venezolanos. Y es que tras conocer los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde el madurismo se adjudicaba 17 de 23 gobernaciones, los sentimientos de duda e incertidumbre se dejaron mostrar ante el pueblo. Hasta ahora, analistas, dirigentes políticos opositores e incluso el propio pueblo han alegado que se trató de otra “jugarreta” del Gobierno.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Tras conocerse los resultados, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) saltó a exclamar que no lo reconocerían, pues a su juicio, el Gobierno sabía que era “minoría”. Pese a esto, varios analistas han aseverado que parte de la derrota de la Unidad correspondió a un margen de abstención, pero también a varios factores como; los cientos de venezolanos que se fueron del país , y la participación completa del chavismo.

Para el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, el nivel de participación fue la que muchos estimaron, sin embargo, lo que no tiene sentido “es la composición”. Para Seijas, el chavismo no tuvo abstención, pues prácticamente todos los simpatizantes salieron a votar. Lo que resulta alarmante es que “los resultados ya son, y no van a cambiar” y en caso de hacerlo “no será para mejorar”.

– Resultados no acordes con la situación país –

Por otra parte, el presidente del Centro de Políticas Públicas, Eduardo Fernández, aseveró que la participación y los resultados anunciados por el CNE no están acordes con las necesidades del país. Para Fernández, los números ofrecidos por el ente electoral no encajan con la realidad venezolana. “No hay una palabra en el lenguaje castellano que sea más expresiva que perplejidad, no se parece el resultado electoral anunciado con lo que decían todas las investigaciones de opinión pública y todo lo que está en el ambiente”, señaló.

Para Fernández, las responsabilidades que posan en los hombros del Gobierno como “inflación y el deterioro económico” se hace imposible que el madurismo pueda tener la aceptación de los electores.

– Complicaciones al doble –

A pesar de que la MUD anuncio que no reconocería los resultados e instó a realizar actividades de calle para rechazar las informaciones descabelladas por parte del CNE, los venezolanos, quienes han transitado en los últimos meses un duro conflicto, hoy más que nunca se mantienen alertas de que pueda pasar en el país a partir de ahora.

Venezuela se enfrenta a un duro futuro. Sea lo que sea que haya implicado en el triunfo de los chavistas ante los opositores, los resultados de tales comicios no resuelven las carencias del país. Según vaticina el periodista Luis Carlos Díaz, los escenarios”están complicados” tras los resultados electorales. Por ende, el panorama para los ciudadanos y el país, quien atraviesa una dura coyuntura económica, parece no tener buen semblante.