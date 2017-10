¡No pega una! El nuevo intento de Miss Tierra Venezuela que le salió al revés

Que les parece el video ? Tienen que verlo completo está súper lindo. La verdad fue una experiencia maravillosa que además de disfrutar del paisaje me dio el tiempo a conocer a varias de las candidatas y ver lo que son mucho más allá de la belleza física que poseen. Reímos, bailamos cantamos, en fin compartimos mucho y lo que más ayudo fue no tener cobertura telefonica 🙈#Repost @arquitectodemisses ・・・ En caso de que te lo hayas perdido acá les dejo la participación de las candidatas que asistieron al HANNAHS BEACH RESORT entre ellas #missvenezuela #missthailand #missecuador #missguatemala #missaustria entre otras… A mí me encantó. #missearth #missuniverse

A post shared by Ninoska Vasquez (@ninoskavasqueza) on Oct 16, 2017 at 10:10am PDT