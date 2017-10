Michel Temer alerta al parlamento sobre posible intento de derrocarlo

El presidente brasileño, Michel Temer, aseguró hoy que es “víctima de una conspiración“ que busca derribarlo, en una carta que envió a diferentes miembros de la Cámara de Diputados, que mañana analizarán en una comisión la nueva denuncia penal contra el mandatario presentada por la Fiscalía.

EFE

“Jamás podría creer que hubiese una conspiración para derribarme de la Presidencia de la República, pero los hechos me convencieron. Y son incontestables”, afirmó el jefe de Estado en su misiva a los parlamentarios en la que citó numerosos episodios que supuestamente demostrarían la existencia de un complot.

De acuerdo con la gubernamental Agencia Brasil, Temer envió su carta de cuatro páginas a legisladores oficialistas y opositores tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

En una defensa a las nuevas acusaciones que le hizo la Fiscalía, el gobernante aseguró que sufre “una campaña implacable con ataques torpes y mentirosos“.

“Mi indignación es la que me lleva a dirigirme a ustedes. Son muchos lo que me aconsejan a no decir nada con respecto a los episodios que afectan directamente mi honra, pero para mí es inadmisible. No puedo quedarme callado. No debo silenciar“, asegura Temer al inicio de su mensaje.

El contenido de la carta se conoce a vísperas de una reunión en que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados analizará la nueva denuncia que la Fiscalía presentó contra Temer, que dentro de unos diez días será debatida por el pleno de ese órgano legislativo.

Temer también hizo referencia en su carta la supuesta falta de validez de las pruebas presentadas por los dueños de la JBS y aseguró que las acusaciones en su contra son “afirmaciones falsas y denuncias ineptas basadas en hechos construidos artificialmente“.

Agregó que ese “complot” viene siendo “desmontado” con la divulgación de nuevas conversaciones en las que sus acusadores admiten que su objetivo es afectar la Presidencia.