Médico venezolana que emigró a Uruguay emociona al jurado de Masterchef

La crisis económica ha obligado a al menos dos millones de venezolanos a hacer maletas y buscar un mejor porvenir que ya su país sumergido en la miseria no puede ofrecerle. La gran parte de ellos son jóvenes profesionales que han tenido que dejar de lado su título para comenzar de nuevo y labrarse un verdadero futuro.

Redacción Venezuela Al Día

María Gracia tiene 29 años de edad, de los cuales hace dos reside en Uruguay, país donde debió emigrar debido a la crisis en Venezuela, formando así parte de la cada vez más ascendente cifra de criollos que deciden buscar una mejor vida lejos de la dictadura.

En la segunda temporada del programa Mastechef que reúne a entusiastas de la gastronomía Uruguay, la joven médico relata que residía en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, y aunque no conocía ese país emigró en principio con un amigo que es médico y posteriormente llegaron su novio y su madre. “Me encontré un país hermoso, enamorada”, afirma.

“Toda la vida me han gustado los postres, siempre en mi casa yo era la que hacia las tortas y las cosas de cumpleaños. Después que me vine, me tocó aprender a cocinar porque extrañaba la comida de mi madre, me tocó hacer comida más tradicional que era lo que más añoraba”

“Me preocupa la situación en mi país, sigues atado, tienes un cordón umbilical que está ahí, y las personas que permanecen también la sufren” contestó visiblemente emocionada al ser consultada por el jurado sobre Venezuela.

Al ser felicitada por el jurado por su plato, uno de los miembros se sintió identificado con su historia por tener familiares vinculados a Venezuela, y entre lágrimas le dijo: …”lo importante, es que aquí podamos devolverte lo que el pueblo venezolano hizo por el uruguayo durante tantos años”

En el concurso presenta su plato estrella: lomo en salsa de papelón y vino con puré de calabacín y chips de plátano verde y aceite de cilantro, además de que en la página oficial de la competencia coloca como su plato estrella el asado negro con chips de plátano y postres.