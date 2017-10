Las denuncias de acoso sexual desbordan Twitter tras escándalo de Weinstein

#YoTambien #AMiTambien #MeToo #MoiAussi, #EuTambem… La expresión ha dado la vuelta al mundo en múltiples idiomas en forma de etiquetas en Twitter y otras redes sociales, con las que cientos de miles de mujeres están denunciando abusos sexuales.

La actriz estadounidense Alyssa Milano publicó el sábado un mensaje alentando a las mujeres víctimas de acoso sexual a dar su testimonio en la red social utilizando las palabras #MeToo en el contexto del caso Harvey Weinstein.

El famoso productor de cine es acusado de violación, abuso o acoso sexual por muchas actrices que han roto el silencio sobre un comportamiento sostenido durante años. Weinstein ha negado todas las acusaciones de relaciones sexuales no consentidas.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n

