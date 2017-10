El fraude le sale por los poros: Terrible “error” de Tibisay este domingo #15O

By

Las innumerables irregularidades en las pasadas elecciones regionales, cuyos resultados aún no han sido reconocidos por la Unidad opositora, siguen saliendo a la luz pública, enlodando cada vez más la credibilidad de un Poder Público que impone trabas para ejercer un derecho en lugar de garantizarlo.

Para sorpresas de muchos no hubo desvelos ni prolongadas tomas televisivas de la popular baranda de la sede del Consejo Nacional Electoral. La presidenta de ese Poder, Tibisay Lucena, junto al resto de los rectores, se dispuso a anunciar unos resultados incoherentes hasta en su anuncio.

Quizás fueron los mismos nervios que la delatan o la ignorancia de los oficialistas en una simple sumatoria, que llevaron a Tibisay a dar como ganadora en el estado Lara a la candidata del PSUV, Carmen Meléndez, quien habría obtenido 44.976 votos (57,65%), mientras que Henry Falcón sacó 315.907 votos, que siendo una cifra mayor represente el 40,93% , según las matemáticas chavistas.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, entre quienes no solo arremetieron contra la funcionaria por el fraude cometido, sino por no saber realizar una simple sumatoria de votos.

Las elecciones regionales del pasado domingo estuvieron marcadas por graves ilegalidades denunciadas por la oposición, desde la repentina reubicación de centros de votación hacia zonas más alejadas, la llamada “operación morrocoy” que mantuvo a muchos votantes en colas por más de dos horas, el impedimento del acceso a testigos opositores y un proceso de auditoría que no fue presenciado por la ciudadanía en los centros de votación.

