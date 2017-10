Conozca las “jugadas sucias” del chavismo en Miranda durante elecciones

By

El candidato de la oposición a la gobernación del estado Miranda, Carlos Ocariz, explicó este lunes en rueda de prensa que la victoria de Héctor Rodríguez en la entidad mirandina fue “un fraude”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Héctor Rodríguez, candidato del oficialismo, con un total de 51% de los votos, pero según Ocariz estos resultados fueron gracias a las “triquiñuelas” del Gobierno.

Asimismo, afirmó que “lo que estamos hablando de un sistema perverso y fraudulento”.

Migración de electores

Para el candidato de la oposición, una de la cusas de la derrota fue la migración de al menos 200.000 electores a distintos centros de votación, algunos de los cuales se encontraban en zonas de la entidad en la que los votantes trasladados fueron robados o amedrentados por grupos afectos al oficialismo.

Votación múltiple

Ocariz aseguró tener pruebas en actas de que votantes del oficialismo ejercieron su derecho en más de una ocasión a favor de Rodríguez.

En este sentido, afirmó que la falta de la tinta indeleble fue crucial para esto, debido a que no se podía evidenciar si un elector ya había votado, por lo que al final la oposición resultó afectada.

Abstención opositora

El candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) explicó que “un grupo de nuestro pueblo no quiso votar y eso también hay que mirarlo”, hecho que atribuyó la reubicación de electores y la campaña para fomentar el abstencionismo.

Miranda fue el segundo estado con mayor cantidad de abstencíón en Venezuela, con un total de 857.446 personas que no ejercieron su derecho al voto.

Falla telefónicas

El dirigente de la oposición denunció que también ocurrieron problemas problemas telefónicos para comunicarse con los equipos electorales de la oposición.

“Tuvimos 403 centros en los que no pudimos contactarnos con los testigos porque cerraron las lineas de teléfono (…) En muchos de esos centros de votación sacaron a nuestros testigos y tenemos testimonios que vamos a llevar a la opinión pública”, señaló.

Abusos del poder

Por otra parte, acusó al Gobierno de abusar al poder en beneficio de Héctor Rodríguez a través de propaganda en medios oficiales y la entrega de bolas de alimentos en sectores para garantizar el voto a favor del candidato de gobierno.

Horarios de los centros electorales violados

El candidato de la oposición en Miranda también denunció que los horarios de los centros electorales que debieron cerrar después de las 6:00 pm por no tener electores en la cola no lo hicieron y algunos fueron abiertos y cerrados durante varias veces al día para favorecer al oficialismo.

“A nuestros testigos, los sacaron de la fuerza en la noche de los centros de votación, y aquellos que les daba la gana lo mantenían abierto”, precisó.

Con información de El Estimulo.