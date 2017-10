Valentina Quintero votó con su hija en las elecciones regionales

Somos unas privilegiadas mi hijita @arianuchis y yo porque tenemos ya no se cuántas elecciones votando juntas. Las dos estamos #sembradaenvenezuela , somos republicanas – como dice mi hermanita @inesquinterom la historiadora la sabia – y seguiremos haciendo todo lo que haga falta para reconstruir a Venezuela en democracia. Hoy me tocó esperar desde las 9am hasta las 3pm. Nos mudaron de Los Palos Grandes a la UNEFA. La máquina de la mesa 10 – donde voté – estuvo mala desde que se abrió el centro. La arreglaron casi 1pm. Y ahi estuvo el rector Rondón y también el alcalde de Chacao dando información, pidiendo paciencia, indicando que todos los centros en Chacao están lentos porque es una estrategia para agotarnos. Si hubiera tenido que dormir en la UNEFA para votar lo hubiera hecho. Lo mismo que todos los que esperamos y los que siguen esperando. Si no han salido a votar, vayan YA. Es nuestra protesta. Es nuestra calle. Es nuestra voz firme de cambio.

A post shared by Valentina Quintero (@valendeviaje) on Oct 15, 2017 at 12:40pm PDT