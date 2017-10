Periodista fue agredido por funcionario del Plan República en Guárico

By

Durante las elecciones regionales de este domingo, el periodista Franklin Carrillo fue agredido por un funcionario del Plan República, cuando realizaba su labor periodística en una localidad el estado Guárico.

Durante su cobertura en un centro electoral en la localidad de Valle de la Pascua, el periodista de NotiPascua fue agredido por el efectivo castrense, quien lo apuntó con el arma.

El hecho fue denunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y Espacio Público a través de sus cuentas en la red social Twitter.

#ALERTA Periodista Franklin Carrillo de @notipascua fue agredido por un funcionario del Plan República y apuntado con arma #ValleDeLaPascua, — SNTP (@sntpvenezuela) October 15, 2017

Este no es el único caso de agresión a la prensa o impedimento de ejercer la labor periodística en estas elecciones regionales, en las cuales muchos medios no recibieron acreditación y los que sí no pudieron entrar a centros de votación por el accionar de los efectivos del Plan República.