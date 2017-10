Federer se corona campeón del Masters de Shanghai tras vencer a Nadal

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El tenista suizo Roger Federer logró derrotar a su homólogo español Rafael Nadal en la final del Masters 1000 de Shanghai 6-4 y 6-3, ampliando de esta manera su racha de victorias ante el ibérico este año a cuatro partidos.

Gerardo Romero / Venezuela al Día

Federer, 19 veces campeón de un Grand Slam, continúa detrás del español 23-15 en su récord total de encuentros frente a frente, sin embargo, este domingo contó con un gran control en su juego para no enfrentarse a una sola situación de break point para quedarse con el trofeo de este campeonato asiático.

“No sé cuáles eran mis expectativas al llegar (…) Pensé que podría batallar al principio porque el partido de ayer terminó muy de noche”, expresó Federer tras finalizar el partido.

Freddy García comienza con triunfo el año de su retiro

Federer aprovechó tres de siete oportunidades para romper servicio en el partido para romper la racha de 16 victorias seguidas de Nadal, que incluyó su triunfo en la final del Abierto de China la semana pasada, donde se adjudicó su sexto título del año.

“Para mi sorpresa, no me sentía nervioso antes del encuentro. Pienso que yo tenía bastante clara la manera en que quería jugar este partido. Arranqué muy bien y a partir de ahí me relajé”, aseguró el suizo.

Federer, que ha logrado quedarse con el triunfo en los últimos cinco partidos que ha mantenido contra Nadal desde la final de Basilea en 2015, también ha vencido en la final del Abierto de Australia, en los octavos de final en Indian Wells y en la final de Miami este año.