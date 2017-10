Video: Eugenio Dérbez salió en defensa de Eduardo Yánez

By

Luego del escándalo generado por la cachetada que le dio Eduardo Yánez a un periodista de Univisión, Eugenio Dérbez salió en defensa de su colega y responsabilizó de los hecho al reportero Paco Fuentes por “provocar” al actor.

Durante una entrevista, Derbez aseguró que, aunque no justifica la violencia, el periodista fue muy insistente con las preguntas sobre la relación que Yáñez sostiene con su hijo, lo que ocasionó que el actor lo agrediera. Según dijo a Javier Poza, el galán de novelas ya le había advertido al reportero de “El Gordo y la Flaca” que no hablaría de su vida privada; sin embargo este no le hizo caso.

“En ningún momento estoy justificando la violencia ni la actitud de Eduardo para nada, pero si fue muy molesto la manera en que el reportero empezó a picarlo, y a picarlo, y a picarlo”, declaró Derbez, quien además dio su versión de los hechos por haber sido testigo de los mismos.

“Pues no sé bien qué pasó, pero lo único que te puedo decir es que siempre hay dos partes, yo empecé a ver que lo estaban como picando, picando, picando y pues hay actores que son más vulnerables que otros y reaccionó así”, afirmó el actor.