¿Vendido? El gobernador que odiaba a Chávez y hoy le “pica torta”

Soy Zuliano, Maracucho de corazón. Allí nací y crecí, un estado tan importante y productor llevado a las ruinas (Como todo el país) ¿La dictadura seguirá? Si, por ahora, pero yo en el Zulia ni en ningún otro estado quiero un mapa rojo. Absolutamente nada superara en corrupción y miseria la ideología chavista. VOTARIA hasta por Maria Bolivar en contra de ellos. Yo Javier Romero le hago una pregunta seria a mis hermanos Zulianos: ¿Vas a dejar ganar a este tipo otra vez como la ultima vez por abstenerte? 👇🏻

