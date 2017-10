Pitbull se descargó contra Donald Trump

By

Son muchos los artistas que se han manifestado en contra de Donald Trump y Pitbull es uno de ellos. El cantante de origen cubano cuestionó al presidente estadounidense por no prestarle la suficiente ayuda a Puerto Rico, que resultó devastado por el paso del huracán María.

“Yo no creo que tenga que hablar mucho de eso, te voy a decir porqué: cuando una persona te enseña quién es, es la verdad. Tú no puedes estar allá tirando papel a la gente como si fueran perros o ratas. Cómo tú vas a hablar de un desastre con otro desastre; cuando tú ves a personas como ese tipo, lo de él es poder y dinero y eso es lo único que le importa, a él no le importa la humanidad”, dijo durante una entrevista a CNN en Español.

El huracán María ocasionó la muerte de 43 personas en la Isla del Encanto, así como graves daños a las propiedades. Trum aseguró en días pasados que el paso de este fenómeno por Puerto Rico no es “una catástrofe real” por el bajo número de víctimas mortales y advirtió de que el presupuesto federal se verá “desfasado” como consecuencia de los graves daños.

Con información El Cooperante