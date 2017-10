Nivel patria: La estafa con la compra de champú

Definitivamente este “socialismo del siglo XXI” ha sacado lo peor del venezolano, pues

ante la severa escasez de alimentos, medicinas y productos de aseo personal, no pocos han optado por estafar a clientes y usuarios.

Redacción Venezuela al Día

Por esa razón, hay que desconfiar de los productos que vendan los trabajadores informales, llamados también buhoneros o bachaqueros, ya que así se evita de “sorpresitas” desagradables que podrían desajustar el bolsillo.

Recientemente, en redes sociales se difundió un video en el que se puede observar el desconcierto con el que se topó una mujer que compró dos champú de la marca Head & Shoulders.

Champú socialista! Así están estafando con supuestos @Headshoulders a compradores necesitados en #Venezuela. Sólo miseria…. y lo que viene pic.twitter.com/Rf836mj8hC — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) October 14, 2017

“Al abrirlo y olerlo me di cuenta que era a champú, pero cuando me fui a bañar me di cuenta que no salía nada, solo un poquito (…) Después vi que le ponen champú arriba y el resto es pura agua”, narra la mujer en el clip.