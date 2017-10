Freddy García comienza con triunfo el año de su retiro

By

El “Torpedo”, con 41 calendarios acuestas, decidió regresar a la LVBP tras tomarse un año sabático. Quiere despedirse por todo lo alto con los Tigres.

La edad no perdona ni al más “fiebrúo” deportista que quiera mantenerse en acción, cuando el cuerpo no empieza a responder de la misma forma llega el primer aviso de que ya las cosas deben terminar. Con 41 calendarios encima, el “Torpedo” Freddy García volvió al país para despedirse como se merece un pelotero de su trayectoria.

Su estreno esta campaña, su octava en la LVBP, se dio este jueves en el estadio Universitario de Caracas frente a los Leones. Y vaya manera de presentarse. Relevó en el quinto capítulo al abridor Stephen Perakslis y se acreditó su décimo triunfo en su historial en la liga. Lanzó 2.1 entradas sin hits, dio un boleto y pasó por la guillotina a dos contrarios.

“Soy consciente de que si no estoy haciendo el trabajo no tengo nada que hacer aquí, pero si estoy haciendo el trabajo sigo”, y aseguró que ya este era su último año como pelotero activo. “Regresé por el ambiente, la cosa de estar en el terreno y como me siento bien por qué no”.

El trabajo del criollo al bajarse del avión consistió en lanzar dos entradas en un juego interescuadras y el lunes lanzaría unos 80 pitcheos en la Liga Paralela para estar listo como abridor.

“Me tomé un año sabático pero me siento bien. Estoy bastante contento de volver”, dijo el experimentado serpentinero de 41 años. Hombre capaz de obtener 156 victorias en las Grandes Ligas y ser campeón de la Serie Mundial en el 2015.

