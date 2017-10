Ex integrante de las “Pussycat Dolls” reveló que sufrió abusos sexuales

La ex integrante del grupo musical británico “Pussycat Dolls“, Kaya Jones, reveló que fue abusada sexualmente mientras formaba parte de la agrupación.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

A través de su cuenta en la red social Twitter escribió, “Mi verdad, no estaba en un grupo de chicas, estaba en un anillo de prostitución. Resulta que podíamos cantar y ser famosas. Mientras nuestros dueños hacían el dinero”.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

Exhortó a la manager del grupo a decirle al público cómo rompieron mentalmente a las jóvenes.

I want the den mother from hell to confess why another 1 of her girl group girls committed suicide?Tell the public how you mentally broke us — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

“¿Qué tan malo fue?’ pregunta la gente – suficientemente malo para que abandonara mis sueños, compañeras de banda y un contrato de grabación de 13 millones de dólares. Sabíamos que seríamos las número 1″, aseguró.

How bad was it?people ask-bad enough that I walked away from my dreams,bandmates&a 13 million dollar record deal.We knew we were going to#1 — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

La cantante le preguntó a los directivos que abusaron de los menores en aquella época si estaban listos para luchar.

The children you messed with that survived the abuse, we are adults now.Are you ready old ones to fight?Cause you all are looking mighty old — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

“Trataron de silenciarnos, pero nos hicieron más fuertes. Trataron de drogarnos, pero estuvimos completamente lúcidos. Trataron de ponernos en una lista negra, pero los fanáticos nos siguieron. Ya no somos niños”, continuó escribiendo en la red social.

Tried to silence us,made us stronger.Tried to drug us,but we were wide awake.Tried to blacklist us,but fans followed.We arent kids anymore — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

Indicó que, como parte de un equipo tenía que “ser una jugadora de equipo”, lo que significa “dormir con quien te digan, si no lo haces no tienen con qué apalancarse”.

Why don’t we report it? Because we are all abused! I personally have been warned if I tell I will … you know end up dead or no more career — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

“Significa que después que te llevan hasta la prostitución o te enganchan en las drogas, lo usan contra ti. Corecto, victimizando a la víctima otra vez”, explayó.