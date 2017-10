Estados Unidos alcanza niveles de obesidad alarmantes

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Casi cuatro de cada 10 adultos (39,8 %) y casi dos de cada 10 niños y adolescentes (18,5 %) en Estados Unidos es obeso, un problema que no cede y que afecta especialmente a los hispanos y entre estos más a las mujeres.

EFE

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) difundieron hoy un informe sobre la prevalencia de la obesidad en Estados Unidos durante el periodo 2015-2016 que confirma que sigue en aumento tanto en adultos (de 20 años en adelante) como en niños y adolescentes (2 a 19 años), a pesar de las políticas de salud pública para mejorar la nutrición y aumentar el ejercicio físico.

En 1999-2000, primer periodo estudiado por los CDC, el 30,5 % de los adultos y el 13,9 % de los niños y adolescentes eran obesos, mientras que en 2013-2014 los porcentajes eran de 37,7 % y 17,2 %, respectivamente.

El estudio brinda datos de la población en general y también por grupos de edad, por género y por origen.

La mayor prevalencia de la obesidad se da entre los hispanos.

El porcentaje de obesos entre la población hispana es del 47 % en el caso de los adultos y del 28,5 entre las personas de 2 a 19 años de edad.

Les siguen de cerca los afroamericanos no hispanos, con una prevalencia del 46,8 % en adultos y del 22 % en niños y adolescentes.

Los no hispanos de origen asiático, con una prevalencia del 12,7% en adultos y del 11 % en los más jóvenes, son los menos afectados, seguidos de los blancos no hispanos, con porcentajes de 37,9 % y 14,1 % en cada grupo.

Entre los adultos el grupo de edad con mayor proporción de obesos es el de 40 a 59 años (42,8 %) y el de 20 a 39 años el que tiene una proporción menor (35,7 %). Entre medias están los de 60 años o más con un 41,0 % de obesos.

No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la prevalencia de la obesidad a partir de los 20 años si se toma el conjunto de la población, pero sí dentro de los grupos hispano, afroamericano no hispano y asiático no hispano.

La prevalencia de obesidad en la mujer es más alta que la del hombre en los tres casos.

El 50,6 % de las mujeres hispanas sufre obesidad, mientras que en los hombres del mismo grupo la proporción es del 43,1 %.

Solo las mujeres afroamericanas no hispanas superan a las hispanas, con un 54,8 % de prevalencia de obesidad.

En el caso de los niños y adolescentes, la prevalencia en el grupo de 12 a 19 años es del 20,6 %, en el de 6 a 11 años del 18,4 % y en el de 2 a 5 años del 13,9 %.

Las niñas afroamericanas son las más afectadas por la obesidad (25,1 %), seguidas de las hispanas (23,6 %), pero entre los varones los hispanos de 2 a 19 años, con un 28 % de prevalencia, están muy por delante de los otros grupos, incluido el afroamericano (19 %).

El estudio recuerda que los denominados Objetivos de Gente Saludable para el año 2020 establecen una prevalencia de la obesidad del 30,5 % en adultos y del 14,5 % entre los más jóvenes.

Se considera obeso en este estudio a todo adulto cuyo peso en kilos dividido por su altura en metros, lo que se conoce como BMI, sea igual o mayor a 30. En el caso de los niños y adolescentes se utilizan tablas de los CDC, que es una institución oficial.