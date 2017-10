El día que la abstención le despejó el camino a Chávez… ¿deja vú?

By

Votar o no votar, he allí el dilema. La abstención parece haberse sembrado a la orilla de las venideras elecciones regionales. Pues los venezolanos, quienes las han sentenciado, no ven provechoso salir a votar luego de transitar largos meses de lucha en la calle, rechazando al Gobierno de Maduro. Sin embargo, los dirigentes de la oposición les ha mostrado a la población, que así como las protestas; votar también es parte de la lucha y este sería uno de los pasos hacia la transición.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Prescindir del voto podría ser la única razón por la que la Revolución ha resultado victoriosa. No se descarta la trampa o el ventajismo de las instituciones que han estado volcadas al régimen. Pero, algo sí es cierto, la abstención les ha dado las mil y un oportunidades al Gobierno de hacer y deshacer; pues a pesar de no contar con una “aplastante” popularidad, han sabido manejarse entre el descontento y el no votar.

El inicio de la era roja comenzó justo en el 98, cuando la abstención se presentó y dio por ganador a quien más tarde fuese el responsable de las grandes penurias venezolanas. Para ese año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones presidenciales para el 6 de diciembre. El órgano electoral venezolano utilizó un sistema de escrutinios mecanizado integrado por 7 mil máquinas instaladas en 8315 centros de votación.

Con un total de 10.991.482 personas inscritas en el Registro Electoral, las presidenciales estaban listas para efectuarse. Mientras que la oferta electoral incluyó a 11 candidatos: Luis Alfaro Ucero, Irene Sáez, Miguel Rodríguez, Enrique Salas Romer, Oswaldo Sujú Rafo, Domenico Tanzi, Alejandro Peña, Alfredo Ramos, y Hugo Chávez Frías.

– La cifra que pesa –

Las elecciones de ese 6 diciembre marcarían durante 17 años al país. Con un total de 3.673.685 (56,20%) votos, Hugo Chávez ganó ante el 2.613. 161 (39,97%) de Enrique Salas Romer, el único candidato que tenía popularidad entre la población.

¿Qué le dio la victoria a Chávez con tan pocos votos? Pues las cifras arrojaron que hubo un total de 6.988.291 votos. De los cuales hubo válidos; 6.573.334. Nulos; 450.987. Y nada más y nada menos que una abstención de 4.024.729 (36,55%). Cifra mayor a los votos obtenidos por Chávez.

Lo que significa qué, si esas 4.024.729 personas fuesen acudido a las urnas a ejercer el derecho al voto, lo más probable es que el panorama venezolano fuese otro. Y aunque, esto evidentemente no es culpa de alguien o algunos en específico, queda más que claro que la abstención fue el pie para que Chávez y la revolución ganarán terreno en el país. En resumidas cuentas, lo que pudo haber sido una diferencia terminó siendo, tras 17 años, un viacrusis. Por ello, y a pesar de que el caos venezolano parezca no tener salida, ejercer el voto puede hacer la diferencia en otros 17 años.